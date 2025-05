Finalmente è andato in onda il finale di stagione di Che Dio ci aiuti su Rai 1. Ma la fiction, che ha dominato gli ascolti per tutte le puntate, ha trovato un rivale temibile. Infatti, su Rai 2 è andata in onda la seconda semifinale dell’Eurovision 2025. Nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 8 su Rai 1, Suor Angela è in grave difficoltà. Intanto, il medico che ha in cura Cristina informa, erroneamente, Azzurra (Francesca Chillemi) sulle condizioni della ragazza, che sembrano a rischio. La suora coglie la palla al balzo e convince Cristina ( leggi la nostra intervista ad Ambrosia Caldarelli ) a stare a letto a riposo, assistita da. Pietro! Questa vicinanza porta la ragazza a rivalutare le sue certezze: vuole davvero andarsene? Su Rai 2 BigMama e Gabriele Corsi hanno condotto la seconda semifinale dell’ Eurovision 2025, mentre su Rai 3 è tornato Piero Chiambretti con Donne sull’orlo di una crisi di nervi. 🔗Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 15 maggio, Che Dio ci aiuti 8 chiude e si scontra con l’Eurovision 2025