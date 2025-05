Ascolti TV 15 maggio 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di giovedì 15 maggio 2025. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time. Indice. Ascolti TV prima serata – Giovedì 15 maggio 2025. Analisi della serata. Dati Auditel Ascolti TV del 15 maggio 2025. Ascolti TV prima serata – Giovedì 15 maggio 2025. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di giovedì 15 maggio: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Che Dio ci aiuti St 8 Rai 2 Eurovision Song Contest 2025 – Seconda Semifinale Rai 3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi Rete 4 DRITTO E ROVESCIO Canale 5 LO SHOW DEI RECORD Italia 1 SENZA RIMORSO LA7 Piazzapulita TV8 Cucine da incubo – Stagione 10 NOVE Comedy Match – 1^TV – Stagione 2 Episodio 3 Leggi anche: Le Migliori Serie TV Netflix da Vedere nel 2025 In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Analisi della serata. 🔗Leggi su Atomheartmagazine.com

