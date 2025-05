Ascolti ancora al top per il tennis su Sky con i trionfi di Sinner e Paolini agli Internazionali d' Italia

Il tennis italiano continua a brillare su Sky, grazie ai successi di Jannik Sinner e Jasmine Paolini agli Internazionali d'Italia. Con un pubblico di circa 1 milione di spettatori medi, i loro trionfi ai quarti e in semifinale hanno confermato l'appeal del grande tennis nel nostro paese, promettendo ulteriori emozioni.

È ancora grande tennis su Sky con i trionfi degli azzurri Jannik Sinner e Jasmine Paolini agli Internazionali d’Italia: ieri, con le rispettive vittorie ai quarti e in semifinale, i match dei due campioni hanno raccolto complessivamente circa 1 milione di spettatori medi*. Nello specifico, il quarto di finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud - dalle 19.15 su Sky Sport Uno e Sky Sport. 🔗Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Ascolti ancora al top per il tennis su Sky con i trionfi di Sinner e Paolini agli Internazionali d'Italia

