Artigiano in Fiera pagamenti facili veloci e sicuri per tutti myPos protagonista Anteprima d’estate

myPos torna protagonista ad Anteprima d'Estate, dopo il successo di Artigiano in Fiera. La fintech innovativa offre pagamenti facili, veloci e sicuri per micro, piccole e medie imprese, supportando così la crescita dell'artigianato. Scopri come myPos continua a semplificare l'esperienza di acquisto per artigiani e clienti.

(Adnkronos) – Dopo la collaborazione avviata lo scorso autunno con Artigiano in Fiera, la manifestazione dedicata all'artigianato da tutto il mondo, myPos, fintech innovativa che supporta micro, piccole e medie imprese, sarà al fianco anche di Anteprima d'Estate, il nuovo evento promosso proprio da Artigiano in Fiera, che si terrà presso il quartiere fieristico di .

