Arriva il suo primo nipotino Il cantante sarà nonno per la prima volta a 52 anni

Notizia meravigliosa per il cantante, che a 52 anni diventerà nonno per la prima volta. Infatti, nelle scorse ore la figlia 27enne ha postato una foto insieme al suo compagno famoso e si è subito potuto vedere il suo pancino. Lei è dunque incinta, infatti si è messa una mano sopra e sui loro volti è spuntato un bel sorriso, che testimonia tutta la loro felicità. Il cantante sarà quindi nonno e i suoi fan lo hanno scoperto grazie alla figlia, che ha commentato così la sua gravidanza: “ Tempo di fioritura “. Numerosissimi i complimenti ricevuti dalla coppia, che tra pochi mesi potrà avere l’enorme gioia di allargare la famiglia. E anche la mamma della giovane è parsa in visibilio sui social. Leggi anche: “Nato il primo nipote”. Il cantante nonno a 52 anni: il nome del piccolo è un omaggio a lui Il cantante sarà nonno per la prima volta a 52 anni: la figlia 27enne è incinta. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it