Il filo conduttore sono le corse e i piloti. Perchè il ternano Paolo Pileri vinse il mondiale in sella ad una Morbidelli. Perché uno dei partecipanti al Motogiro che viene da sempre organizzato dal club di Terni, "è un californiano che arriva con la sua MotoB ma l’iscrizione non la fa al sodalizio umbro ma al nostro per coerenza tra moto e città di fabbricazione", dice Paolo Marchinelli del l motoclub Benelli. E per i 100 anni di questa manifestazione "che può essere paragonata alle Mille Miglia per le auto", la città scelta per la partenza ed anche per l’ultima tappa, quella del ritorno, sarà Pesaro: i partecipanti inizieranno ad affluire tra sabato e domenica. Partenza lunedì per una Panoramica, quindi salto in Romagna con passaggio al ‘santuario’ di Tavullia. Quindi rientro a Pesaro. Non sono solo vecchie signore delle due ruote che rombano, perché questa manifestazione porterà dietro, oltre ai 120 corridori, molti dall’estero, con amici e parenti. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva il Motogiro, Pesaro capolinea. La città invasa da centauri e turisti