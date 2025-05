Arriva il Giro d' Italia sabato 24 maggio scuole chiuse a Treviso

Sabato 24 maggio 2025, Treviso si prepara a festeggiare l'arrivo del Giro d'Italia! Per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento dell'evento, il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, inclusi gli asili nido. Una giornata di festa e sport per tutti!

E' stata disposta con ordinanza del sindaco di Treviso la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido, per la giornata di sabato 24 maggio 2025. La decisione è stata adottata per la partenza della 14^ tappa del Giro. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Arriva il Giro d'Italia, sabato 24 maggio scuole chiuse a Treviso

