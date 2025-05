Arrestato in Colombia il presunto responsabile di una strage in Perù

Un presunto responsabile di una terribile strage in Perù è stato arrestato il 15 maggio in Colombia. Accusato del rapimento e dell'omicidio di tredici lavoratori di una compagnia mineraria nella provincia di Pataz, l'individuo è ora al centro di un'inchiesta che mette in luce la violenza legata a attività illecite nella regione. Leggi...

L’uomo accusato di essere responsabile del rapimento e dell’omicidio di tredici impiegati di una compagnia mineraria nella provincia di Pataz, nel nordovest del Perù, è stato arrestato il 15 maggio in Colombia. Leggi 🔗Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Arrestato in Colombia il presunto responsabile di una strage in Perù

