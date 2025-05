Arrestato con la droga il ragazzo aveva preso parte all’agguato al clochard

Un giovane, già noto ai carabinieri, è stato arrestato a Sarzana il 16 maggio 2025 per detenzione ai fini di spaccio di droga. Da poco maggiorenne, il ragazzo era finito nel mirino delle forze dell'ordine anche per il suo coinvolgimento in un agguato ai danni di un clochard, evidenziando un preoccupante profilo criminale.

Sarzana, 16 maggio 2025 – E’ una conoscenza dei carabinieri nonostante la giovanissima età. Da poco maggiorenne è stato arrestato dal nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo era finito al centro dell’inchiesta dopo l’aggressione a un senza tetto avvenuta ai giardini di piazza Jurgens a Sarzana la notte di Pasqua di 2 anni fa. L’altro giorno i militari impegnati in un servizio di controllo della circolazione stradale nella zona di via Crociata alle porte della città hanno fermato un’automobile e lo hanno riconosciuto. E’ bastato poco per notare lo stato emotivo del ragazzo apparso a disagio. Quindi i carabinieri hanno voluto approfondire operando una perquisizione personale. E così sono spuntati circa 250 grammi di stupefacente del tipo hashish suddiviso in panetti. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arrestato con la droga, il ragazzo aveva preso parte all’agguato al clochard

