ARF! Festival del Fumetto Dal 23 al 25 maggio con i concerti di Tre Allegri Ragazzi Morti e Piotta Giunto alla sua undicesima edizione, dal 23 al 25 maggio 2025 alla Pelanda del Mattatoio e alla Città dell’Altra Economia di Roma torna ARF! Festival, la festa di chi ama, scrive, disegna, legge e respira fumetti: tre intensissimi giorni di «Storie, Segni & Disegni» per un’immersione totale nella Nona Arte, nel cuore del Testaccio, quartiere-simbolo del fermento creativo della Capitale! ARF! è il Festival del Fumetto di Roma che da quest’anno proporrà più ospiti internazionali che mai, star del Fumetto, della Musica e del Cinema, il ritorno delle Masterclass e nuovi format come BEST NINE e 2 grandi concerti live, il venerdì e il sabato sera. Tornano dunque le mostre super esclusive e i gli incontri nella Sala TALK, cuore pulsante nonché vero e proprio marchio di fabbrica, di ARF!, che per tutto il weekend sarà animata dai più importanti protagonisti del Fumetto italiano e straniero, da editori, autrici e autori, da personalità dal mondo del Cinema, della Musica e della Cultura come Davide Toffolo, Sara Pichelli, Zuzu, Licia Troisi, Andrea Arru e Samuele Carrino, indimenticabili protagonisti de Il ragazzo dai pantaloni rosa, Becky Cloonan, Piotta, Roberto Recchioni, Alessandro Celli; torna l’ Artist Alley per incontrare le stelle del panorama fumettistico nazionale e internazionale (tra cui Otto Schmidt, Ivan Brandon, Alessandro Cappuccio, Eleonora Carlini, Fiore Manni e molti altri) con le proprie postazioni per dediche personalizzate, sketch e commission; torna la Job ARF!, il format di successo che ogni anno crea vere opportunità professionali attraverso colloqui di lavoro tra autrici, autori esordienti e case editrici (con oltre 6. 🔗Leggi su Cinefilos.it

