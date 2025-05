arezzo per la b occorre una marcia diversa fra troise e bucchi troppe le sconfitte

di Luca Amorosi Con l’ultimo allenamento di ieri e la serata dedicata al Cavallino d’Oro si è chiusa definitivamente la porta sulla stagione 2024-25. Giocatori e staff faranno tutti ritorno a casa in questi giorni, in attesa di indicazioni sulle date del ritiro per alcuni o di conoscere il proprio destino dal calciomercato per altri. Parola fine, dunque, su una stagione durata dieci mesi, dall’inizio del ritiro estivo alla sconfitta interna con la Vis Pesaro. Nel mezzo due staff tecnici, trenta giocatori e 44 partite ufficiali tra campionato, coppa e playoff. La stagione è iniziata sotto la guida tecnica di Emanuele Troise, rimasto in sella fino al 2 febbraio, quando la società amaranto comunicò il suo esonero dopo il pareggio a reti bianche di Gubbio. Sotto la sua gestione l’ ha raccolto 40 punti, 1,6 a partita. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

