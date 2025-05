Arezzo festeggia un nuovo titolo toscano nel nuoto artistico | trionfo per Gaia Silvestri

Arezzo celebra un nuovo successo nel nuoto artistico grazie a Gaia Silvestri, giovane talento della Chimera Nuoto. La campionessa, classe 2014, ha conquistato il titolo toscano al campionato regionale Uisp di Firenze, brillando nella categoria Esordienti con una performance impeccabile che le ha garantito i punteggi più alti per precisione e stabilità .

La Chimera Nuoto festeggia un titolo toscano nel nuoto artistico. Il merito è di Gaia Silvestri (classe 2014) che ha trionfato al campionato regionale Uisp di Firenze nella gara individuale della categoria Esordienti, meritando i voti più alti della giuria per l'accuratezza, la stabilità e.

