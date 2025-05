Arezzo festeggia i suoi campioni | volley ginnastica scherma e pesca ai vertici nazionali

Arezzo celebra i suoi campioni dello sport, con un riconoscimento speciale per gli atleti e le società che si sono distinti in volley, ginnastica, scherma e pesca. La stagione è stata eccezionale, culminando con la storica promozione in Serie B per i ragazzi nero-amaranto. Un momento di orgoglio che evidenzia l’impegno e i successi del panorama sportivo aretino.

Premiati dal Comune atleti e società protagonisti di una stagione straordinaria Una stagione da incorniciare per lo sport aretino, che ha raccolto importanti successi in diverse discipline e ricevuto il plauso dell’Amministrazione Comunale. Storica la promozione in Serie B dei ragazzi nero-amaranto del Club Arezzo Volley, mentre le “farfalle” della Ginnastica Falciai hanno conquistato l’accesso alla Serie A1. Sul fronte individuale, brillano le vittorie di Federica Gamberini, nuova campionessa italiana di fioretto femminile (categoria Allieve), e di Riccardo Martini, trionfatore ai Campionati Italiani AICS di pesca alla trota lago nella categoria U18. Questa mattina, nella Sala del Consiglio di Palazzo Comunale, il presidente del Consiglio Luca Stella, insieme agli assessori Federico Scapecchi e Monica Manneschi, ha consegnato le targhe celebrative alle società e agli atleti che si sono distinti per impegno e risultati. 🔗Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo festeggia i suoi campioni: volley, ginnastica, scherma e pesca ai vertici nazionali

