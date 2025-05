Area ex Questura dal consiglio comunale il via libera alla costruzione dei 36 alloggi di edilizia sociale

Il Consiglio comunale di Rimini ha approvato la costruzione di 36 alloggi di edilizia sociale nell'area ex questura, con 19 voti favorevoli. Inoltre, è stata autorizzata l'acquisizione di un'area privata per realizzare un nuovo impianto fognario della Grotta Rossa, situato in via della Lontra, segno di un impegno verso lo sviluppo urbano e sociale della città .

Durante il Consiglio comunale di Rimini di giovedì (15 maggio) è stata approvata con 19 voti favorevoli, 0 contrari e 8 astenuti, l'acquisizione di un'area privata per la realizzazione del nuovo impianto fognario della Grotta Rossa, in via della Lontra.

