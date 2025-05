Dal 22 al 29 maggio, l'ufficio postale di Ardenza di via Luigi Settembrini resterà chiuso per lavori. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, sarà possibile rivolgersi nella sede di via Costanza 39 che per venire. 🔗Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Ardenza, l'ufficio postale di via Settembrini chiuso per lavori dal 22 al 29 maggio