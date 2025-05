"Le dichiarazioni di Papa Leone XIV sulla famiglia non sono una novità, la dottrina della Chiesa non è mai cambiata", dice a Fanpage.it il segretario generale di Arcigay Gabriele Piazzoni dopo la chiusura di Prevost alle coppie omosessuali. "Il Vaticano continua a non voler riconoscere la pluralità delle famiglie". 🔗Leggi su Fanpage.it

© Fanpage.it - Arcigay a Fanpage.it: “Su coppie gay Papa Leone ignora la realtà, famiglie omosessuali esistono”