Arbëreshë tra natura cultura e buon cibo | una giornata alla scoperta di Piana degli Albanesi

Scopri l'incanto di Piana degli Albanesi, un luogo dove si intrecciano natura, cultura e buon cibo. Domenica 25 maggio, vivi un'esperienza unica tra storia, tradizione e sapori tipici, in uno dei gioielli della Sicilia. Immergiti nell’identità arbëreshë di questo affascinante centro, fondato nel XI secolo e ricco di folklore e bellezze paesaggistiche.

Domenica 25 maggio si terrà un'esperienza straordinaria tra storia e cultura, tradizione e folklore, sapori e paesaggio in uno dei luoghi iconici della Sicilia, un paese che rappresenta un'identità unica: Piana degli Albanesi. Questo centro urbano, non lontano da Palermo, è stato fondato nel XI. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Arbëreshë tra natura, cultura e buon cibo: una giornata alla scoperta di Piana degli Albanesi

