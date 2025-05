Fuori tempo massimo, ma il bilancio comunale di Abbadia Lariana è stato comunque approvato. Il commissario prefettizio, la dottoressa Lucia Regazzi, ha così concluso il suo compito e restituito le chiavi del municipio al sindaco Roberto Azzoni. "Martedì 13 maggio il commissario ad acta ha approvato lo schema del rendiconto di gestione dell’Esercizio finanziario 2024 – spiegano dal Comune –. Sono stati inoltre superati i problemi tecnici che nei giorni scorsi avevano contribuito a creare ritardi alla macchina amministrativa. La procedura ora seguirà il normale iter, relazione del revisore dei conti, deposito agli atti per 20 giorni e, in seguito, approvazione del Consiglio comunale, prevista per i primi giorni di giugno". A nominare il commissario era stato nelle scorse settimane il prefetto di Lecco Sergio Pomponio perché non era stato approvato il bilancio entro la scadenza previsti per legge a causa del cambio in corso del responsabile del settore finanziario – al lavoro ad Abbadia un giorno a settimana – e di problemi legati al gestore del software della contabilità, con cui verrà avviato un contenzioso. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Approvato il bilancio, torna il sindaco