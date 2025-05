Approvato il bilancio 2024 di Marche Teatro | utile in crescita e patrimonio netto a 108mila euro

Marche Teatro ha approvato il bilancio 2024, registrando un utile in crescita e un patrimonio netto di 108mila euro. Questo risultato positivo, emerso durante l'Assemblea dei Soci, segna un importante rilancio per l'ente culturale, dopo un periodo di difficoltà . Un segnale incoraggiante per il futuro delle attività artistiche nella regione.

ANCONA - Un risultato tutt’altro che scontato per un ente culturale: il bilancio consuntivo 2024 di Marche Teatro si chiude in positivo, portando il patrimonio netto a quota 108mila euro. Un segnale concreto di rilancio dopo anni difficili. È quanto emerso durante l’Assemblea dei Soci convocata. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Approvato il bilancio 2024 di Marche Teatro: utile in crescita e patrimonio netto a 108mila euro

