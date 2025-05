Approvate dalla Giunta le linee di indirizzo per il trasferimento degli uffici comunali

La Giunta comunale, guidata dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato le linee di indirizzo per il trasferimento degli uffici comunali. Questa iniziativa mira a riorganizzare gli spazi, migliorare l’efficienza dei servizi e facilitare l'accesso ai cittadini. Un passo importante verso una gestione più moderna e funzionale delle risorse comunali.

Tempo di lettura: < 1 minuto  La Giunta comunale presieduta dal sindaco Clemente Mastella, al fine di attuare un processo di riorganizzazione degli uffici comunali allo scopo di garantire un razionale utilizzo degli spazi, un piĂą efficiente funzionamento dei servizi e una migliore accessibilitĂ dei cittadini ai suddetti servizi, ha proceduto questa mattina all'approvazione delle linee di indirizzo per il trasferimento degli uffici comunali. Pertanto, è stato deliberato il trasferimento nella nuova struttura di viale Principe di Napoli del Settore Servizi al Cittadino, attualmente ubicato al viale dell'UniversitĂ , e del Settore di Staff Avvocatura, attualmente ubicato a Palazzo Mosti. Inoltre, la sede del Comitato Provinciale Unicef di Benevento verrĂ trasferita al secondo piano di Palazzo del Reduce.

