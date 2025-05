Appiano Inter colpo di scena Pavard Mkhitaryan e Frattesi | quando tornano in campo spunta la data

Appiano Inter, colpo di scena per Pavard, Mkhitaryan e Frattesi, vediamo quando tornano in campo i tre nerazzurri di Simone Inzaghi . Da Appiano Inter arrivano preziose novità sui rientri in campo di Pavard, Mkhitaryan e Frattesi. Ecco cosa scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Mentre Lautaro Martinez sarà (oggi) fuori dal gruppo nell’allenamento pre Lazio, gli altri. APPIANO INTER – «Intanto, oggi il capitano sarà il solo nerazzurro fuori da un gruppo di nuovo privo di acciaccati. Per l’ultima stagionale a San Siro e per il tutto per tutto scudetto ci saranno anche i tre usciti con più cicatrici dalla Champions: Benji Pavard, ormai senza dolori alle caviglia, più Davide Frattesi e Henrikh Mkhitaryan, guariti dai rispettivi affaticamenti. Il francese, l’azzurro e l’armeno si aggregheranno definitivamente oggi, mentre ieri erano ancora a metà . 🔗Leggi su Internews24.com

