Appiano Gentile Inter | nerazzurri a lavoro verso la Lazio

A Appiano Gentile, i nerazzurri si preparano intensamente per la sfida contro la Lazio. La redazione offre aggiornamenti su infortuni, tempi di recupero e le probabili formazioni per il prossimo impegno. Scopriamo insieme le ultime novità riguardanti i diffidati e la situazione in casa Inter.

Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa¬† Inter ¬†su ¬†infortunati ¬†e tempi di recupero,¬† probabili formazioni ¬†in vista dei prossimi impegni,¬† diffidati ¬†e novit√† da Appiano Gentile. L‚ÄôInter di Simone Inzaghi √® reduce dal successo ottenuto in campionato contro il Torino, che gli ha permesso di accorciare sul Napoli sfruttando il passo falso dei partenopei col Genoa. I nerazzurri proseguono la loro settimana di preparazione alla gara di domenica contro la Lazio: ancora a parte Lautaro, mentre oggi si sono rivisti parzialmente in gruppo Pavard, Frattesi e Mkhitaryan. Per i 3 il rientro totale in gruppo √® previsto per domani. Indice dei Contenuti. Infortunati Inter: la situazione dall‚Äôinfermeria nerazzurra. 🔗Leggi su Internews24.com ¬© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: nerazzurri a lavoro verso la Lazio

