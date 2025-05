Appennino cedimenti stradali sulle provinciali a Marano e a Pievepelago

Recenti cedimenti stradali hanno interessato le strade provinciali 21 a Marano sul Panaro e 42 a Pievepelago, causando disagi alla viabilità. Gli eventi si sono registrati nella sera tra il 15 e il 16 maggio, mettendo in evidenza la vulnerabilità delle infrastrutture locali a eventi meteorologici avversi. Le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza stradale.

Sulla strada provinciale 21 a Marano sul Panaro e sulla strada provinciale 42 (ex Statale 12) a Pievepelago si sono verificati due cedimenti stradali nella serata tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio. In particolare, lungo la strada provinciale 21, sopra l'abitato di Marano sul Panaro, ha.

