Appalto per il recupero crediti sotto accusa | Un milione di euro non incassato svolto solo il 50% delle attività

Il dibattito sull'appalto per il recupero crediti comunica alla città un contesto di preoccupazione: un milione di euro non incassato e solo il 50% delle attività completate. I consiglieri di minoranza Marco Bruzziches (Gruppo misto) e Andrea sono in prima linea, criticando la gestione della riscossione tributi, che ha un valore di 340mila euro fino a dicembre 2025.

È scontro in consiglio comunale sulla gestione dell'appalto per la riscossione dei tributi non versati dai cittadini. L'affidamento, dal valore di 340mila euro per due anni e in vigore fino a dicembre 2025, è finito nel mirino dei consiglieri di minoranza Marco Bruzziches (Gruppo misto) e Andrea.

