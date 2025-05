Appalti truccati in un comune del Salernitano | indagati ex amministratori di Valva sequestrati 787 mila euro

Tempo di lettura: 2 minuti Appalti truccati in un comune del Salernitano: coinvolti pubblici ufficiali, ex amministratori ed attuali consiglieri del Comune di Valva e un imprenditore, indagati, a vario titolo, per falso ideologico, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata ai danni di un ente pubblico. La Polizia di Salerno ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, di una somma di 787 mila euro, emesso dal gip. Il provvedimento è stato emesso nei confronti di un imprenditore – l’amministratore unico della società Fga srl, Aniello Abate – nei cui confronti si ipotizza, in concorso con i funzionari pubblici, il reato di truffa aggravata in danno dell’ente. Il provvedimento nasce dalle indagini della Squadra mobile avviate dopo la denuncia presentata il 2 novembre 2023 dal sindaco di Valva, Giuseppe Vuocolo (eletto in una lista civica di centro-sinistra nel 2021), riguardo presunti illeciti concernenti un ingente appalto per la sistemazione idrogeologica del territorio in località San Abbondio, affidato con procedura ad evidenza pubblica dalla precedente amministrazione. 🔗Leggi su Anteprima24.it

