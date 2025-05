Appalti pilotati a Valva sequestro da 787mila euro | 8 indagati

Un'operazione della Polizia di Stato di Salerno ha portato al sequestro di 787 mila euro nell'ambito di un'indagine su appalti pilotati, coinvolgendo otto persone. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Salerno, segna un importante passo nella lotta contro la corruzione tra pubblici ufficiali.

La Polizia di Stato di Salerno, attraverso agenti della locale Squadra Mobile, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, di una somma di 787 mila euro, emesso dal Gip presso il Tribunale di Salerno nell'ambito di una indagine nei confronti di pubblici ufficiali.

Appalti pilotati con mazzette nell'Agrigentino: cinque arresti e 13 indagati

Un vasto sistema di corruzione per pilotare gli appalti pubblici. Cinque persone sono state arrestate nell'Agrigentino.

Appalti pilotati a Ceccano: indagini per altri sei mesi

Secondo le accuse gli appalti venivano pilotati attraverso il sistema delle fatture-tangenti. I soldi delle presunte mazzette venivano monetizzati attraverso s attraverso società cartiere con ...

Appalti pilotati a Lampedusa? L'ex sindaco in aula: "Attacchi contro di me e la mia famiglia"

È ripresa questa mattina l'udienza preliminare a carico di ventuno imputati tra politici, dirigenti comunali e imprenditori coinvolti in un'inchiesta che ipotizza un giro di appalti pilotati al comune ...

