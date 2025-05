Aperitivo scientifico con il Wwf | dagli scatti di Cristina Mittermeier ai progetti per la mega fauna marina

Unisciti a noi per un esclusivo aperitivo scientifico con il WWF nel suggestivo chiostro della GAM. Scopri gli straordinari scatti di Cristina Mittermeier e i progetti dedicati alla mega fauna marina. Un evento imperdibile per gli amanti della natura, dove l'arte e la conservazione si incontrano. Non perdere questa occasione unica!

Vi invitiamo ad un evento esclusivo nel suggestivo chiostro della Gam, aperitivo scientifico con il Wwf, dagli scatti di Cristina Mittermeier ai progetti per la mega fauna marina. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati della natura, con un ospite d'eccezione: partendo dalla mostra. 🔗Leggi su Palermotoday.it ¬© Palermotoday.it - Aperitivo scientifico con il Wwf: dagli scatti di Cristina Mittermeier ai progetti per la mega fauna marina

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maturità 2024 - oggi seconda prova: greco al classico - matematica allo scientifico

Per il Liceo Musicale, Teoria, analisi e composizione. Attualità - Maturità 2024, è il giorno della seconda prova scritta per gli oltre 526mila studenti impegnati nell'esame di Stato.