Anziana rischia di soffocare con un toast a Lodi | così un poliziotto le ha salvato la vita

Un episodio drammatico si è svolto a Lodi, dove un'anziana di 86 anni ha rischiato di soffocare mentre mangiava un toast. Fortunatamente, un poliziotto è intervenuto prontamente, salvandole la vita e dimostrando che, in situazioni di emergenza, la prontezza e il coraggio possono fare la differenza. Scopri i dettagli di questo incredibile salvataggio.

Una donna di 86 anni ha rischiato di soffocare con un toast. Un agente di Lodi le ha salvato la vita. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Anziana rischia di soffocare con un toast a Lodi: così un poliziotto le ha salvato la vita

Lodi, anziana rischia di soffocare con un toast, il poliziotto a pranzo al bar la salva

msn.com scrive: Il vice ispettore Corrado Piccione era a pranzo con una collega quando l’anziana signora alle sue spalle ha iniziato a tossire violentemente e così le ha ...

Lodi, rischia di soffocare al bar mangiando un toast: salvata da un agente con la manovra di Heimlich

Scrive msn.com: Il giorno dopo la signora ha potuto abbracciare e ringraziare il vice ispettore della polizia che con il suo intervento ha evitato la tragedia. Determinante la formazione sulle manovre di disostruzion ...

