Antonio Conte alias Tony D’Amato | Il calcio è come la vita è questione di centimetri

Antonio Conte, alias Tony D’Amato, ci ricorda che nel calcio, come nella vita, sono i centimetri a fare la differenza. In questo periodo di attesa e tensione prima della partita al Tardini, ogni tifoso cerca di lenire l'ansia, facendo leva sulla passione e sul legame con la propria squadra.

Antonio Conte alias Tony D’Amato: «È il calcio, ragazzi, allora che cosa volete fare?» In questa settimana di passione, in attesa del Tardini, per stemperare la tensione o anche solo per esorcizzarla, spinto dal lucore marino del remo che sospinge Ulisse verso l’ignoto, ogni tifoso si crea la sua narrazione ideale. E allora tutti a immaginare cosa possa succedere in quello spogliatoio di Castel Volturno, con Conte come Al Pacino di “Ogni maledetta domenica” che parla di traverso, con un occhio teso verso la terra e l’altro rivolto al cielo, alla gloria, alla storia, a registrare il movimento delle costellazioni, le ampie distanze, il silenzio delle stelle. Essere Conte, ora e adesso, vuol dire accogliere le infinite possibilità che l’orizzonte dischiude. La partita di Parma con quella “cosa” da conquistare con i suoi ragazzi, viene dopo: prima bisogna aver guadato i torrenti di Dimaro, lasciato impronte sulla neve o nel deserto, vero o virtuale non importa, incontrato il lampo negli occhi di un cervo o di una lince, portiere o centravanti che fosse. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Antonio Conte alias Tony D’Amato: «Il calcio è come la vita, è questione di centimetri»

