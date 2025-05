Antonelli ‘correre a Imola è speciale ma proverò a restare concentrato’

(Adnkronos) – “Correre a Imola è speciale. Ci sono i miei amici, la mia famiglia, la mia gente. Ma io provo a restare concentrato, come se fosse solo un altro weekend”. Lo ha sottolineato Andrea Kimi Antonelli, giovanissimo pilota Mercedes di Formula 1, incontrando una rappresentanza dell’Uiga, l’associazione dei giornalisti italiani dell’automotive, in un incontro ospitato nella sede italiana di Petronas Lubricants, un fornitore che ha “un ruolo enorme visto che in qualifica si gioca anche sui millesimi”. Antonelli ha riconosciuto che “c’è sempre da migliorare. Quest’anno mi sono concentrato molto sulla pulizia di guida, e a Miami ha funzionato. Devo imparare a mettere insieme tutto il weekend: a volte faccio una bella qualifica e poi la gara non va come vorrei, o il contrario. L’esperienza aiuta. 🔗Leggi su Seriea24.it

