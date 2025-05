Antifascisti in corteo contro Casa Pound La sorpresa | chi ci sarà con loro

In un clima di crescente tensione sociale, un corteo antifascista si prepara a scendere in strada contro Casa Pound. La presenza del sindaco Pierluigi Peracchini ha destato sorpresa: il politico ha dichiarato che la sua scelta mira a "fare chiarezza e ribadire la forza dei nostri valori democratici", in una manifestazione di unità e resistenza.

Pierluigi Peracchini ha motivato la sua scelta con la necessità di "fare chiarezza e ribadire la forza dei nostri valori democratici"

