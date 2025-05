Anticipazioni Uomini e Donne oggi 16 maggio 2025 | Trono Classico e Over

U omini e Donne, anticipazioni oggi, venerdì 16 maggio 2025. Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 16 maggio 2025, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le anticipazioni della puntata di oggi. Oggi pomeriggio andrĂ in onda la seconda parte della puntata registrata lo scorso 28 aprile. E protagonista, molto probabilmente, sarĂ proprio il tronista Gianmarco Steri. Dopo l’ultima puntata, con Cristina che arrabbiata aveva lasciato lo studio nonostante la bella esterna e il bacio, oggi vedremo la corteggiatrice tornare in lacrime. Gianmarco Steri ha deciso di non rincorrerla e ha preferito scriverle una lettera, dove ha spiegato di non aver capito quell’atteggiamento e che lo ha trovato posto costruttivo. 🔗Leggi su Tpi.it

