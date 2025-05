Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi 16 maggio 2025

Oggi, 16 maggio 2025, Canale 5 offre un pomeriggio avvincente con la soap opera spagnola "La promessa". Ambientata nella Cordova del 1913, la storia segue Jana Expósito, una giovane donna che affronta sfide e segreti in un contesto ricco di intrighi. Scopri cosa accadrà nella puntata di oggi e lasciati coinvolgere dalle emozioni!

Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge "La promessa" una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull'emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. "La promessa" è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo le anticipazioni La promessa. Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 16 maggio 2025. Luca lascia improvvisamente Palazzo Palladini, causando grande preoccupazione in Giulia. Mariella nasconde a Sasà il vero motivo per cui ha deciso di partecipare alla serata sudamericana al Vulcano. Damiano si ritrova faccia a faccia con Grillo, e tra i due scoppia un confronto acceso che rischia di compromettere ulteriormente il loro rapporto.

La Promessa Anticipazioni 16 maggio 2025: Don Alonso silura Don Lorenzo e riconsegna a Catalina le marmellate!

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 16 maggio 2025 su Rete4. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Alonso riconsegnerà a Catalin ...

Anticipazioni sulla nuova puntata de La Promessa: rivelazioni sorprendenti in arrivo

Giovedì 15 maggio 2025, in un nuovo episodio de La Promessa, Curro rivela a Manuel di essere suo fratello, mentre Amalia scopre l'interesse romantico di Vera per Lope nella tenuta.

Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 16 maggio: tensioni e rivelazioni

Nella nuova puntata di "La Promessa", Teresa avvisa Marcelo del rischio per la sua carriera, mentre tensioni tra Don Lorenzo e Pelayo si intensificano. Colpi di scena in arrivo.

