Dal 29 maggio al 2 giugno, dalle ore 10:00 alle 22:30, Fieramilano Rho si trasforma in un palcoscenico internazionale con la manifestazione Anteprima d’estate, ideata da Artigiano in Fiera. Per questa edizione, ben 760 artigiani provenienti da 50 Paesi diversi si riuniscono per offrire un’esperienza che celebra l’arrivo della bella stagione e l’incontro tra culture . L'articolo Anteprima d’estate a Fieramilano Rho: 760 artigiani, gastronomia e tradizioni internazionali è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Anteprima d’estate a Fieramilano Rho: 760 artigiani, gastronomia e tradizioni internazionali