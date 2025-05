Ansia Leclerc | la Ferrari deve correre ai ripari le ultime in vista del GP Imola

In vista del GP di Imola, la Ferrari è in ansia per Charles Leclerc, il quale non si è presentato agli impegni della vigilia. La scuderia del Cavallino Rampante deve correre ai ripari, preoccupata per le condizioni fisiche del suo pilota, mentre si prepara a affrontare una sfida cruciale nel campionato.

La Ferrari continua ad essere in ansia per Charles Leclerc che non è fisicamente al meglio: il Cavallino Rampante deve perciò correre ai ripari. Charles Leclerc, nella giornata di ieri, non è stato presente al seguito della Ferrari per tutti gli impegni previsti alla vigilia del GP dell’Emilia Romagna. A comunicare la sua assenza, tramite una nota ufficiale sui propri canali social, è stata la stessa Ferrari che ha spiego come il pilota non stesse al meglio fisicamente. Oggi, venerdì 16 aprile, partirà però ufficialmente il weekend di gara e il monegasco continua a preoccupare, tanto che la sua scuderia è stata costretta a correre ai ripari. Ansia Leclerc: cosa filtra in casa Ferrari. In questo weekend si correrà uno dei GP più attesi dalla Ferrari, quello dell’Emilia Romagna ad Imola. Pesa perciò ancora di più l’eventuale assenza di Leclerc che sembra essere ancora non al meglio. 🔗Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Ansia Leclerc: la Ferrari deve correre ai ripari, le ultime in vista del GP Imola

Le notizie più recenti da fonti esterne

Leclerc capitola, la Ferrari deve arrendersi a un nuovo rivale

Segnala informazione.it: Arriva un nuovo sfidante diretto in Formula 1 per Charles Leclerc e per la Ferrari. Notizie non esaltanti per la scuderia di Maranello. I tifosi della Ferrari e gli appassionati di motori in generale ...

F1 - La Ferrari deve puntare su Charles Leclerc

Si legge su msn.com: la Ferrari, viste le difficoltà che sta affrontando Lewis Hamilton, deve concentrarsi maggiormente su Leclerc, se vuol puntare a vincere Gran Premi, e ritornare in corsa, per il titolo piloti.

Leclerc svela i limiti della Ferrari: «Ho rischiato di andare a muro 2-3 volte». Hamilton: «Felice di essere fra i top 10»

Riporta corriere.it: Baku), ma non a questo Leclerc. È il punto di riferimento di una Ferrari in bilico fra terza e quarta forza, quando era partita per essere la prima. Hamilton avrebbe dovuto aiutare il coinquilino ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Gp Canada - Verstappen trionfa con Red Bull e disastro Ferrari: Leclerc e Sainz k -o -

La Red Bull di Max Verstappen torna al successo vince il Gp del Canada di F1 sul circuito cittadino di Montreal, dove si consuma il disastro Ferrari con i ritiri di Charles Leclerc e Carlos Sainz.