Annalisa Dominoni | Ecco com' è abitare nello Spazio

Annalisa Dominoni, docente di Architettura e Design per lo Spazio al Politecnico di Milano, è ospite al Festival èStoria. Con uno sguardo rivolto al futuro, esplora il concetto di abitare nello spazio, dai progetti di habitat extraterrestri fino agli oggetti che potrebbero popolare le nostre nuove dimore, rivelando un affascinante legame tra città passate, presenti e future.

Docente di Architettura e Design per lo Spazio al Politecnico di Milano, Annalisa Dominoni è ospite al Festival èStoria, dove si parla di città, passate, presenti e future. E lei, che è abituata a guardare lontano, racconta quello che che sarà: dai progetti di habitat extraterrestri agli oggetti che migliorano il benessere degli astronauti

