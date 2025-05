Anna Tatangelo | Per anni le critiche mi hanno frenata Quando stavo con Gigi i paparazzi mi perseguitavano

Anna Tatangelo si apre sulle sfide affrontate in passato, dai giudizi al perseguitamento dei paparazzi durante la sua relazione con Gigi D'Alessio. Ora, con il nuovo inedito "Inferno", un brano dance-pop, la cantante guarda al futuro senza pressioni. Attraverso questa canzone, introduce un atteso album, mantenendo vive le speranze senza compromettere la sua autenticitĂ .

Anna Tatangelo ha pubblicato il suo ultimo inedito, "Inferno", un brando dance-pop che però non ha le mire di inserirsi tra i tormentoni estivi. Se dovesse succedere la cantante ne sarebbe felice, ma non vive con tale aspettativa. "Inferno" è il preludio di un nuovo album di cui però ancora non. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Anna Tatangelo: "Per anni le critiche mi hanno frenata. Quando stavo con Gigi i paparazzi mi perseguitavano"

