Sondrio – “ Aprile dall’inizio dell’anno è stato il mese più critico, ma era prevedibile. Tra poco sarà periodo di parti, dunque bisognerà stare ancora più attenti, anche ai piccolini ”. Sebbene il comandante della polizia provinciale, il commissario capo Piermario Pollieno, non mostri alcuno stupore, il numero di i ncidenti stradali con animali selvatici nel corso del mese passato fa una certa impressione: 54 non sono certamente pochi, 23 in più rispetto a marzo. A entrare in collisione con auto e moto sono stati cervi (21), caprioli (10), volpi (8), tassi (5) e faine (4). “Per quanto riguarda gli ungulati, la speranza è che inizino a salire di quota, ma questo accade sempre meno: parecchi stanno cambiando habitat, tendono a rimanere più in basso”, osserva il comandante. Tra gli incidenti di aprile decisamente più inusuali, un caso con un gatto e un altro con un merlo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Animali selvatici investiti, due incidenti al giorno: “Ora attenti ai piccolini”