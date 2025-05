Le foto di animali dal colore blu elettrico, che circolano in questi giorni sui social, sembravano uscite da un generatore di immagini AI. E invece, ma soprattutto purtroppo, sono autentiche. L’insolito fenomeno è il risultato di un disastro ambientale avvenuto il 13 febbraio a Jundiaí, nello stato di San Paolo in Brasile. Un camion che trasportava una sostanza chimica blu, utilizzata per colorare imballaggi, ha urtato un palo rovesciando il carico nel torrente Córrego das Tulipas. Circa 2.000 litri di colorante si sono dispersi nell’acqua, colorando pesci, capibara e uccelli acquatici. La sostanza: cos’è e quali sono i rischi. Il prodotto chimico, prodotto dall’azienda Farkon Indústria e Comércio Químico, è a base di acido acetico e viene usato per tingere cartoni per uova e polistirolo. Secondo la Compagnia Ambientale dello Stato di San Paolo (Cetesb), il prodotto ha una bassa tossicità e si diluisce rapidamente in acqua. 🔗Leggi su Open.online

© Open.online - Animali blu in Brasile? Non è intelligenza artificiale, ma un disastro chimico