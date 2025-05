Anima juventina | la rinascita del centrocampo

Mentre l'Allianz Stadium si prepara ad accogliere l'Udinese il 18 maggio 2025, la Juventus vive una rinascita nel suo centrocampo. Dopo una stagione segnata da sfide, questo reparto in crescita sta emergendo come il motore della squadra, pronto a brillare in una partita cruciale per il futuro bianconero. La determinazione è palpabile.

Un reparto in crescita Mentre l'Allianz Stadium si prepara a ospitare l'Udinese il 18 maggio 2025, nella 37ª giornata di Serie A, la Juventus trova nuova linfa nel suo centrocampo. Dopo una stagione di sfide, il reparto sta diventando il motore della squadra, pronto a brillare in un match cruciale

