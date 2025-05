Angelo Famao e Leonardo Brum abbandonano l’Isola dei famosi | televoto annullato

Angelo Famao e Leonardo Brum si sono ritirati all’Isola dei famosi, le motivazioni dei naufraghi. Avevano già manifestato il desiderio di abbandonare l’Isola dei famosi la scorsa settimana, ma avevano cambiato idea all’ultima, questa volta Angelo Famao e Leonardo Brum si sono davvero ritirati. A comunicare i due abbandoni sono stati proprio i profili social del reality condotto da Veronica Gentili su Canale 5. Il cantante napoletano, in merito ai motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il programma, ha rivelato: “Mi ero promesso di durare quanto più tempo possibile in primis per me e per le promesse che ho fatto a tutte le persone a me più care, ma ho deciso di ritirarmi e tornare a casa. Per me il gioco finisce qua”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi) Leonardo Brum ha invece detto: “Ho chiesto di tornare a casa perché ho già avuto una crisi una volta e l’isola mi ha dato un’altra opportunità. 🔗Leggi su Bollicinevip.com

