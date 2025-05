Angelina Jolie sul red carpet di Cannes con un abito Brunello Cucinelli

Angelina Jolie ha incantato il red carpet di Cannes indossando un abito su misura di Brunello Cucinelli. L'attrice e regista ha attirato l'attenzione durante la premiere di "Eddington" il 16 maggio 2025, alla 78esima edizione del Festival. La creazione raffinata e elegante ha messo in risalto il suo stile inconfondibile, confermando Cucinelli come protagonista della moda internazionale.

