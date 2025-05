angela nasti chi è l ex tronista e flirt di stefano de martino

Il nome non è nuovo a nessuno: Angela Nasti è stata tra i volti più popolari di Uomini & Donne, programma a cui aveva deciso di partecipare perché grande appassionata sin da bambina, con la speranza di trovare l’amore. di tempo ne è passato da allora. Nasti, sorella di Chiara, è un ex tronista e influencer: scopriamo tutto su di lei, dalla carriera alla vita privata. Chi è Angela Nasti, l’ex tronista di Uomini e Donne. Angela Nasti è la sorella di Chiara Nasti ( sposata con Mattia Zaccagni ): nata il 7 maggio 1999 a Napoli, è ricordata principalmente per aver preso parte al trono di Uomini e Donne quando aveva 19 anni. Dopo l’esperienza a U&D, Angela è finita spesso al centro della cronaca rosa per i suoi legami con alcuni calciatori, tra cui Gianluca Scamacca: la loro storia è finita poco dopo l’estate del 2024, e lui ha chiesto all’ex Flaminia di sposarlo a dicembre. 🔗Leggi su Dilei.it

