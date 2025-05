Andrea Sempio e un secondo uomo sulla scena del delitto di Garlasco | la strategia della Procura e le novità che riaprono il caso

Il caso di Garlasco si riaccende con l'emergere di nuovi elementi. Andrea Sempio, identificato come secondo uomo presente sulla scena del delitto, entra nel mirino della procura. Una consulenza genetica ribalta le certezze, suggerendo la presenza di un complice a casa Poggi nel fatidico giorno del 2007, riaprendo le indagini con nuove prospettive.

La nuova consulenza genetica: così sarebbe cambiato lo scenario. I pm certi che quella mattina del 2007 a casa Poggi ci fosse almeno un altro uomo

