Andrea Sempio dopo la perquisizione | Arrivarti all’alba pensavo fosse un arresto

Il sole non era ancora spuntato quando, alle 6.30 di mattina, i carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione di Andrea Sempio a Garlasco. Quelle luci improvvise e i passi pesanti sulle scale hanno squarciato il silenzio del suo risveglio, lasciandolo confuso e impaurito. «Ho temuto di essere arrestato», racconta Sempio nell’esclusiva rilasciata a “Quarto Grado” su Retequattro, la voce ancora roca per lo spavento e la fatica. Davanti ai militari, la stanza era un groviglio di ricordi: scarpe, libri, fotografie, tutto sottosopra. «Dentro i tuoi oggetti, i tuoi ricordi. ribaltano tutto», spiega Sempio, che non aspettava ospiti: «Pensavo fosse successo qualcosa di grave in famiglia: magari mia madre non stava bene». Invece si trattava di un’altra mattina di perquisizioni nell’inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nel 2007, per il quale in via definitiva è stato condannato l’ex fidanzato, Alberto Stasi. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

