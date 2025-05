Andrea Monda | Leone XIV sarà il Papa della dignità umana

Secondo Andrea Monda, direttore de «L’Osservatore Romano», il nuovo Papa, Leone XIV, è stato eletto dal conclave con il numero più alto di cardinali e tra i più brevi della storia recente, ma non per questo meno ricco di significati. Monda ci guida tra spiritualità, geopolitica e comunicazione con la chiarezza di chi osserva da vicino (e da dentro) il cuore pulsante della Chiesa. D: Quello che si è appena concluso è stato uno dei conclavi più brevi degli ultimi 150 anni. Gli appena quattro scrutini sufficienti per eleggere Robert Francis Prevost come successore di Jorge Mario Bergoglio rendono Leone XIV già da record. Désiré Tsarahazana, arcivescovo metropolita di Toamasina, all’uscita dal primo incontro del nuovo Papa con i cardinali convenuti a Roma per il Conclave ha detto che Prevost ha avuto molto più di 100 voti. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

