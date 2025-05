Andrea Laszlo De Simone torna con il singolo La notte

Andrea Laszlo De Simone torna con il suo nuovo singolo "La notte", che anticipa l'atteso album "Una Lunghissima Ombra". A sei anni dall'ultimo lavoro e reduce dal trionfo al Premio César per la colonna sonora di "Le Règne Animal", De Simone presenta un brano che promette di emozionare e conquistare il pubblico.

La notte è il nuovo brano di Andrea Laszlo De Simone che anticipa il nuovo disco di inediti dal titolo Una Lunghissima Ombra. A 6 anni di distanza dall'ultimo lavoro discografico e poco tempo dopo la vittoria del prestigioso Premio César per la colonna sonora di Le Règne Animal, esce oggi La notte, nuovo brano di Andrea Laszlo De Simone che anticipa l'attesissimo nuovo disco di inediti dal titolo Una Lunghissima Ombra, in uscita dopo l'estate per 42 Records. La notte è disponibile su tutte le piattaforme digitali. "La notte è una delle canzoni più giocose dell'album, ma anche lei proietta le sue ombre. È il desiderio di innamorarsi nuovamente della vita, di svincolarsi per una notte dalle sofferenze e dai timori. Di notte le ombre vogliono sentirsi libere" scrive Laszlo a proposito di un brano che inizia leggero fra pianoforte e archi, in un'atmosfera dannatamente romantica e con una lontana eco di Moon River, prima di aprirsi con precisa armonia alle percussioni, ai suadenti cori femminili e al canto retrò, avvolto dai fiati.

