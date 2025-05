Andrea Cerrato pubblica il singolo Podio fuori le prime date estive

Andrea Cerrato torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo "Podio", una coinvolgente ballata pop/folk acustica. Dopo l'emozionante esibizione al Concerto del Primo Maggio di Roma, l'artista annuncia anche le prime date del suo tour estivo. Il brano, disponibile da oggi, 13 maggio, segna un nuovo capitolo nella carriera di Cerrato.

Con la sua caratteristica chitarra e un grande carico emotivo soltanto mascherato dalla dolcezza della sua voce, in Podio il cantautore riflette sulle paure iniziali che porta una relazione, tra l'indecisione dettata da esperienze passate e la sfrontatezza di chi sa ciò che vuole. Il brano è una ballata popfolk acustica, nel quale l'artista si lascia andare in una dichiarazione d'amore dalle note sarcastiche.

