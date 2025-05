Andie MacDowell rivela l' incredibile cambio di look sul red carpet di Cannes 2020

Andie MacDowell ha sorpreso tutti al red carpet di Cannes 2020 con un incredibile cambio di look. Con un taglio corto e un elegante smoking, la star di "Quattro matrimoni e un funerale" ha sfoggiato uno stile impeccabile in occasione della premiere di "Mission: Impossible - The Final Reckoning", dimostrando che classe e bellezza non invecchiano mai.

Taglio simil corto, smoking, stile e classe da vendere per la star di Quattro matrimoni e un funerale, approdata sulla Croisette per partecipare alla premiere di Mission: Impossible - The Final Reckoning. I lunghi capelli ricci e neri di Andie MacDowell col passare degli anni si sono ingrigiti e adesso la bellissima attrice ha deciso di "darci un taglio" (per fortuna non letteralmente. E così l'interprete di Quattro matrimoni e un funerale si è presentata sulla Croisette per partecipare alla premiere di Mission: Impossible - The Final Reckoning con un look da urlo. Caschetto simil corto, smoking e tacchi a spillo argentati per la diva 67enne, che ha scelto di stupire i fotografi addetti al red carpet più chic stravolgendo la sua immagine abituale. Per l'evento, i capelli di Andie sono stati . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Andie MacDowell rivela l'incredibile cambio di look sul red carpet di Cannes 2020

Se ne parla anche su altri siti

Andie MacDowell rivela l'incredibile cambio di look sul red carpet di Cannes 2020

Lo riporta msn.com: Taglio simil corto, smoking, stile e classe da vendere per la star di Quattro matrimoni e un funerale, approdata sulla Croisette per partecipare alla premiere di Mission: Impossible - The Final Reckon ...

Addio ricci selvaggi: Andie MacDowell cambia look con un nuovo taglio di capelli

Come scrive iodonna.it: Ma Andie MacDowell, 67 anni, è una donna che non ha paura di mostrare la sua autenticità. Se da anni rivendica la libertà di mostrare la sua chioma argentata, ora ha dimostrato ancora una volta ...

Andie MacDowell: Un viaggio tra moda, cinema e vita personale dell’icona di Hollywood

Lo riporta ecodelcinema.com: Andie MacDowell è un nome che risuona nel mondo dello spettacolo, sinonimo di eleganza e versatilità. La sua carriera, che ha preso avvio nel settore della moda, si è rapidamente evoluta nel panorama ...