Andie MacDowell a Cannes 2025 | tutto il fascino di una bellezza autentica over 60

Ogni sera il red carpet di Cannes 2025 e ogni giorno con i photocall, offrono spunti unici per le tendenze beauty del momento. Le fonti d’ispirazione primarie sono le star. E una in particolare, sta diffondendo fascino e bellezza e grazia durante la 78esima edizione del Festival. Si tratta di Andie MacDowell. 67 anni e dimostrarli senza paura: con le rughe in vista che le percorrono il viso ai lati degli occhi (e lo rendono ancora più espressivo e vero), i capelli bianchi e grigi che si mostrano in tutta la loro lunghezza e consistenza. Un esempio di bellezza over 60. Andie MacDowell a Cannes 2025: come portare i capelli lunghi 60 anni. Ambasciatrice di bellezza di L’Oréal Paris da 40 anni (un traguardo che festeggia in questa edizione del Festival di Cannes 2025), Andie MacDowell ci mostra red carpet dopo red carpet, come si portano i capelli lunghi over 60. 🔗Leggi su Amica.it

